Представник Ватикану перебуває з візитом у Львові

У четвер, 19 травня, відбулась зустріч міського голови Львова Андрія Садового із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Архієпископом Полом Річардом Галлаґером, який приїхав із Ватикану. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Під час зустрічі Андрій Садовий зазначив що Львів – місто із найбільшою католицькою громадою в Україні й ініціативи Ватикану про єднання українців та росіян, мовчання Ватикану про війну, розв'язану Росією в Україні, багато львів’ян сприймають як зраду. Він також нагадав про слова папи Івана Павла ІІ «Не бійтесь!».

«Сьогодні нас підтримують найсильніші держави світу. Але Ватикан має особливу силу. Ми не просимо зброю, ми просимо слово. Сьогодні із закликом «Не бійтесь!» ми хочемо звернутись і до Святого Престолу. Не бійтеся називати речі своїми іменами», – сказав Андрій Садовий.

Додамо, що у середу, 18 травня, Архієпископ Пол Річард Галаггер разом з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким відвідав Центр допомоги внутрішньо переміщеним особам у римсько-католицькому храмі св. Йоана Павла ІІ у селі Сокільники. Там його зустріли з табличками з назвами міст, які люди покинули, щоб показати, як багато населених пунктів постраждали від російської агресії.

«Хочу висловити нашу солідарність з народом України. Я впевнений, що всі ви маєте віру в Ісуса Христа. Святійший Отець передає вам своє благословення. Він дуже свідомий того, що відбувається у вашій країні. Він знає, що ви – сильний і єдиний народ. І ми завжди молимося за тих, хто загинув у цій війні, і за тих людей, які змушені були залишити свої домівки. Я бажаю вам, щоб ви були сильними і відважними, щоб ваші діти росли сильними і були щасливі. Папа Римський і весь католицький світ моляться за вас», – сказав Пол Галлаґер.