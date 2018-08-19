Мер Львова відвідав прифронтову Авдіївку

СуспільствоЯ.І., 19 серпня9640

До теми

Мер Львова відвідав прифронтову Авдіївку
фото прес-служби ЛМР
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін та Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною та колегами з Львівської мерії у неділю, 19 серпня, відвідали прифронтову Авдіївку поблизу Донецька, інформує прес-служба ЛМР. Свого часу Львівщина виділила фінансову допомогу Авдіївці після масованого обстрілу міста російськими окупантами.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін розповів про реальну ситуацію в місті, продемонстрував місця, які найчастіше знаходяться під обстрілом.

Мер Львова, котрий в цей день святкував 50-річний ювілей, відвідав розташування українських військових: «Привезли хлопцям зі Львова кухаря Мар'яна, приготували плов, почастували. Ще раніше передали в Краматорську нашим військовим обладнання від громади Львова. З паном Малихіним проговорили кілька проектів щодо розвитку громадських просторів у місті. Мені було дуже важливо побачити все на власні очі і подякувати тим, хто зараз тут, на передовій».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На 50-річний ювілей Андрію Садовому подарували пачку солі ZAXID.NET
Андрій Садовий передав військовим у Краматорську обладнання від громади Львова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук