Мер Львова відвідав прифронтову Авдіївку

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін та Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною та колегами з Львівської мерії у неділю, 19 серпня, відвідали прифронтову Авдіївку поблизу Донецька, інформує прес-служба ЛМР. Свого часу Львівщина виділила фінансову допомогу Авдіївці після масованого обстрілу міста російськими окупантами.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін розповів про реальну ситуацію в місті, продемонстрував місця, які найчастіше знаходяться під обстрілом.

Мер Львова, котрий в цей день святкував 50-річний ювілей, відвідав розташування українських військових: «Привезли хлопцям зі Львова кухаря Мар'яна, приготували плов, почастували. Ще раніше передали в Краматорську нашим військовим обладнання від громади Львова. З паном Малихіним проговорили кілька проектів щодо розвитку громадських просторів у місті. Мені було дуже важливо побачити все на власні очі і подякувати тим, хто зараз тут, на передовій».