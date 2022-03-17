Мер Рівного закликав допомогти родині постраждалого під час обстрілу телевежі
Віталій Сокол пробув під завалами сім годин, наразі медики борються за його життя
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Рівненський міський голова Олександр Третяк закликав допомогти матеріально родині пораненого внаслідок обстрілу телевежі. Потерпілий військовий Віталій Сокол сім годин пробув під завалами телевежі. Медики ампутували йому ногу і зараз продовжують боротись за його життя.
Із закликом допомогти родині потерпілого 17 березня виступив мер Рівного Олександр Третяк. «Серед них було два герої з родини Сокол. Віталій та його тесть. На жаль, старшого з родини Соколів врятувати не вдалося. А Віталій – сім годин пробув під завалами вежі, отримав травми та внутрішні кровотечі. Медики ампутували йому ногу. Але боротьба за життя нашого захисника триває. Родина Віталія усіма силами бореться, а наш обов'язок: підтримати їх та допомогти фінансово», – йдеться у повідомленні.
Усіх, хто мають бажання допомогти родині потерпілого, просять надсилати гроші на картку його дружини Вікторії Сокол. Номер картки: 4149 4993 4134 9965.
«Вдома Віталія чекає дружина та двоє синів: 10 та 3 років. І наше завдання зробити все, аби їх батько повернувся додому. Живий та здоровий! Ще раз дякую усім захисникам! Ми завжди будемо у боргу перед вами та вашими родинами», – зазначив Олександр Третяк.
Додамо, що внаслідок удару по телевежі неподалік Рівного загинув 21 військовослужбовець. Ще дев'ятеро отримали поранення. На ліквідації завалів майже добу працювали близько 200 людей.