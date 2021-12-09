Міський голова Богдан Андріїв перебуває на самоізоляції

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв із 3 грудня перебуває на лікарняному через інфікування Covid-19. Наразі обов’язки міського голови виконує заступник Вадим Борець.

Інформацію про захворювання мер підтвердив «Суспільному» у четвер, 9 грудня. За словами Богдана Андріїва, він почуває себе добре та очікує на черговий огляд медиків. «Почуваю себе нормально, знаходжуся на самоізоляції вдома», – зазначив у коментарі Суспільному Богдан Андріїв.

У прес-службі Ужгородської міської ради ZAXID.NET підтвердили, що міський голова наразі перебуває на лікарняному. Причини – не уточнюють.

Як інформують в управлінні охорони здоров'я міськради, наразі 1387 ужгородців перебувають на самоізоляції через коронавірус, за минулу добу в Ужгороді зафіксували 87 нових випадків захворювання на Covid-19. Загалом із початку пандемії коронавірусом інфікувалися понад 15244 мешканці Ужгорода.