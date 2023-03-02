Олександр Мамай отримав вирок за оплату роботи своїх служниць з коштів міського бюджету

Меру Полтави Олександру Мамаю оголосили вирок у справі про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок за місцем його проживання, повідомила в четвер, 2 березня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою. Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків», – сказано в повідомленні.

Встановлено, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу двох жінок, які не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення. Для виплати їм зарплат, держслужбовці вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні дані. Це призвело до завдання збитків місцевому бюджету на понад півмільйона гривень.

«Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік», – повідомили в САП.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов’язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації «Армія дронів» 2 млн грн.

Разом з тим, інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відповідно до угоди їм призначено покарання – 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.

«Зауважимо, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» набрання обвинувальним вироком законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови», – наголосили в САП.

Там додали, що вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.