СБУ оголосила підозру меру Полтави через поширення інформації про військових
Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Про це 29 грудня повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а пізніше цю інформацію підтвердили у СБУ.
За даними УП, слідчі оголосили Олександру Мамаю про підозру за ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
За даними місцевого видання «Полтавщина», вранці 29 грудня у сесійній залі міський голова Полтави проводив зустріч зі спортсменами. На виході із зали його оточили співробітники СБУ та повели до його робочого кабінету.
Фото СБУ
Пізніше у СБУ підтвердили інформацію про підозру меру Полтави, зазначивши, що він поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
54-річний Олександр Мамай став мером Полтави у 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв у скандали, конфліктував із місцевими мешканцями та депутатами. Він робив неоднозначні заяви, наприклад, критикував декомунізацію, а наприкіці року заявляв, що в Україні воюють США і Росія.