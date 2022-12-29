54-річний Олександр Мамай озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування

Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Про це 29 грудня повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а пізніше цю інформацію підтвердили у СБУ.

За даними УП, слідчі оголосили Олександру Мамаю про підозру за ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

«Йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування», – повідомило місцеве видання Kono.news.

За даними місцевого видання «Полтавщина», вранці 29 грудня у сесійній залі міський голова Полтави проводив зустріч зі спортсменами. На виході із зали його оточили співробітники СБУ та повели до його робочого кабінету.

Фото СБУ

Пізніше у СБУ підтвердили інформацію про підозру меру Полтави, зазначивши, що він поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

54-річний Олександр Мамай став мером Полтави у 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв у скандали, конфліктував із місцевими мешканцями та депутатами. Він робив неоднозначні заяви, наприклад, критикував декомунізацію, а наприкіці року заявляв, що в Україні воюють США і Росія.