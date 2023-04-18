Павло Кузьменко та Юрій Бова побились під час наради

Мери міст Охтирка і Тростянець, що на Сумщині, побились під час наради щодо створення кластерної лікарні. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні, 17 квітня, в Охтирці відбулася нарада з очільниками Охтирської та Тростянецької міськрад. Там обговорювали, в якій із громад буде створена кластерна лікарня. Під час нараді виник конфлікт між очільником Тростянця Юрієм Бовою та мером Охтирки Павлом Кузьменком.

За словами Охтирського міського голови Павла Кузьменка, сварка розпочалася на самій нараді і продовжилася поза робочими кабінетами.

«Моє зауваження, що ніяким чином не може бути ближче від Писарівської громади до Тростянця, ніж від Писарівської громади до Охтирки – обурило Юрія Бову і він кинувся до мене з кулаками прямо на нараді. Він креслить Охтирський район круглим і з центром в Тростянці. Я кажу – все одно всі будуть їхати через Охтирку. Це його обурило, він і після наради на мене кричав», – додав Павло Кузьменко.

«У мене з Юрієм Бовою конфлікту не було, а у нього зі мною – був. Звикли бити – ну що зробиш, життя таке», – розповів Суспільному Павло Кузьменко. У свою чергу, Юрій Бова відмовився коментувати ситуацію.