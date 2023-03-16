Мешканцям Івано-Франківська, які мають бажання провести толоку та благоустрій прибудинкових територій, безкоштовно надаватимуть саджанці дерев. Мерія Франківська закупить необхідну кількість саджанців дерев та кущів. Також містян можуть забезпечити інструментами для проведення толоки.

Як у четвер, 16 березня, повідомило франківське видання «Курс», міські толоки стартують в Івано-Франківську з 1 квітня. Містянам пропонують прибрати мікрорайони, вулиці, двори після зими та висадити дерева. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час ефіру на радіо «Західний полюс» розповів, що мешканці міста можуть отримати інструменти та саджанці дерев.

За словами Руслана Марцінківа, голови ОСББ, будинкових комітетів чи ініціативні групи містян, які хочуть висадити дерева поблизу будинків та у дворах, мають звернутися в департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики.

«Хай дають заявки на озеленення з 1 квітня й отримають саджанці. Можна й до мене також писати, що ви хочете провести толоку й щоб вас забезпечили саджанцями і знаряддям або маєте намір посадити дерева», – зазначив Руслан Марцінків.

Також міський голова уточнив, що саджанці дерев і кущів для озелення Івано-Франківська цьогоріч купуватимуть. Крім того, для шкіл саджанці вирощує станція на Ленкавського, де навчають дітей та вирощують рослини й дерева для освітніх закладів.