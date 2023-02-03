Івано-Франківська міськрада затвердила нові правила використання електрогенераторів у місті. Зокрема, заборонено встановлювати генератори на балконах, горищах, у під’їздах, всередині приміщень та на відстані менше метра до стіни. За порушення використання генераторів містян будуть штрафувати, а неправильно встановлені генератори – демонтовувати.

Як повідомило франківське видання «Курс», рішення про затвердження нових правил благоустрою Івано-Франківська міська рада прийняла у п’ятницю, 3 лютого. Правила, зокрема, містять і вимоги до використання електрогенераторів.

Відповідно до нових правил, генератор не можна розміщувати всередині приміщень, на балконі, горищі, у підвалах, під’їздах, на зупинках громадського транспорту та ближче одного метра до будь-якої будівлі. Крім того, не можна підвішувати генератори на стінах.

«Генератор потрібно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні зі справною вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) має бути не меншою, ніж 6 метрів. Допускається встановлювати генератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше, ніж 1 метр», – йдеться у повідомленні.

Генератори, потужністю понад 8 кВт, повинні мати відповідний кожух захисту від опадів та шуму. Демонтаж неналежно встановлених генераторів здійснюватимуть відповідно до рішення виконавчого комітету. За порушення правил благоустрою в Івано-Франківську громадянам загрожує штраф у сумі 340-1360 грн штрафу, а посадовцям і підприємцям – від 850 до 1700 грн.