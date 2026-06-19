Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон розкритикували спроби звʼязатися з Кремлем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі розкритикували президента Європейської ради за спроби налагодити контакт з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомило Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів та чиновників ЄС.

За даними Politico, Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон «зневажливо розкритикували» зусилля Антоніу Кошти налагодити контакт з Москвою. Їх підтримали лідери деяких європейських країн, зокрема Нідерландів та Данії. За словами одного з дипломатів, певні країни були розлючені діями Кошти й назвали їх «вкрай непрофесійними», ще частина – здивовані, оскільки дізналися про контакти з Кремлем зі ЗМІ.

Як зауважує Politico, у Євросоюзі вже кілька місяців тривають дискусії щодо доцільності перемовин з Владіміром Путіним, а також кандидатури на роль переговірника від імені ЄС. Вказується, що позиція Макрона та Мерца полягала в тому, що наразі не час починати перемовини з Путіним, а коли цей момент настане, то ініціативу мають взяти на себе Франція, Німеччина та Велика Британія. Водночас «величезна кількість» лідерів ЄС підтримала президента Євроради.

«Перше питання полягає в тому, чи хоче Путін вести переговори. До того часу ніхто, крім Кошти, не може представляти Європейський Союз. Якщо Путін виявить готовність до переговорів, то, я вважаю, нам доведеться знову вирішувати, як нам діяти далі», – цитує Politico прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера.

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Команда Антоніу Кошти підтвердила спроби встановити звʼязок з Москвою. Там пояснили, що хотіли налагодити дипломатичний канал з Росією «для захисту інтересів ЄС», й додали, що розмови з Кремлем були короткими й беззмістовними.

Нагадаємо, 17 червня Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що радник президента Європейської ради Антоніу Кошти двічі звʼязувався з російським чиновником, наближеним до Владіміра Путіна. Метою контактів було залучення російського диктатора до переговорів щодо завершення війни проти України.

9 травня Володимир Путін заявив, що перемовником між Росією та Європою має бути лідер, який «не наговорив якоїсь гидоти» про Росію. Найкращою кандидатурою він назвав колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Наступного дня стало відомо, німецький уряд відхилив пропозицію Путіна щодо залучення Герхарда Шредера до перемовин як посередника між Росією та Євросоюзом. Зазначалося, що офіційний Берлін вважає цю пропозицію «фіктивною» й такою, що має на меті розколоти західний альянс. Формат запропонованих російським диктатором переговорів назвали непереконливим, оскільки він не змінив своїх вимог.