14 березня правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних під час одержання частини хабара

Правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Як повідомили правоохоронці, 44-річний мешканець Борислава мав працевлаштувати чоловіка до столичного підприємства, яке входить до оборонного комплексу АТ «Укроборонпром», забронювати та виготовити документи для закордонного відрядження.

Як повідомила спеціалізована прокуратура та поліція 15 березня, 44-річний мешканець Борислава за 6500 доларів США працевлаштовував військовозобов’язаних чоловіків на одне з підприємств, де в подальшому їм виготовляли документи, які давали можливість уникнути мобілізації та виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Окрім цього, він забезпечував ухилянтам доставку до державного кордону України, а також надавав послуги з перевезення.

За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 44-річний чоловік обіцяв фіктивно працевлаштувати ухилянта до столичного підприємства, яке входить до оборонного комплексу АТ «Укроборонпром».

14 березня правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних під час одержання частини хабара у сумі 4500 доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.