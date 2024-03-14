Начальника Держпродспоживслужби у Львівській області Євгена Баркита та начальника одного з відділів цієї установи підозрюють у хабарництві

Звинувачений у хабарництві голова Держпродспоживслужби Львівщини Євген Баркит подав декларацію про доходи за 2023 рік. Він став співвласником житлового будинку та земельної ділянки у Наварії. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації посадовця, Євген Баркит у 2023 році задекларував 319 тис. грн зарплати у Держпродспоживслужбі Львівщини та 1,7 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна.

У власності Євгена Баркита є квартира у Львові (27,7 м2), земельна ділянка (0,1 га) та незавершене будівництво будинку в Пустомитах, у 2023 році він став співвласником житлового будинку (283,9 м2) та ділянки у Наварії. Дружина посадовця із 2018 року є власницею земельної ділянки у сусідньому селі Поршна.

У голови Держпродспоживслужби Львівщини немає власного авто, але Наталія Баркит є власницею Toyota RAV4 2016 року випуску (у декларації вказано, що вона придбала авто за 40 тис. грн), у 2021 році вона придбала також авто Audi Q7 2019 року випуску за 350 тис. грн.

Нагадаємо, що начальника Держпродспоживслужби у Львівській області Євгена Баркита та начальника одного з відділів цієї установи підозрюють у хабарництві – за даними слідства, вони пропонували працівнику поліції по дві тисячі доларів щомісяця за нереагування на порушення у Держпродспоживслужбі.