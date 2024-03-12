Галина Недзельська із 2014 року очолює Пенсійний фонд Львівщини

Начальниця головного управління Пенсійного фонду Львівщини Галина Недзельська опублікувала декларацію про свої доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, Галина Недзельська у 2022 році отримала майже 700 тис. грн зарплати у Пенсійному фонді Львівщини, 3,9 тис. грн пенсії, проценти від банку та 2 тис. грн виплати від профспілки. Її чоловік Володимир вказав 23,8 тис. грн пенсії та 83,7 тис. грн зарплати у ТзОВ «Бізнес сіті менеджмент».

Галина Недзельська є співвласницею квартири у Львові площею 59,2 м2 та має у власності гараж (17,2 м2). Володимир Недзельський є власником земельної ділянки у селі Скнилів площею 0,3 га. У подружжя немає власних авто, але чоловік посадовиці із 2020 року має право користуватись Volvo XC70 (2009 року випуску).

Нагадаємо, що начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає жодної нерухомості.