Незаконну врізку у нафтопродуктопровід правоохоронці виявили ще у жовтні,

34-річний мешканець Самбірщини зробив незаконну врізку в магістральний нафтопродуктопровід. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомили у поліції Львівської області.

Незаконну врізку у нафтопродуктопровід правоохоронці виявили ще у жовтні, а 28 листопада, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного, виявили та вилучили: зварювальний апарат, дизельне пальне, ємності для зберігання паливо-мастильних матеріалів та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності.

Загальна сума збитків, завданих від крадіжки нафтопродуктів, становить майже пів мільйона гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 до 85 тис. грн або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.