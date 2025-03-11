Володимир Литвин переправляв військовозобов'язаних до Білорусі у січні 2025 року

Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним у незаконному переправленні через держкордон Володимира Литвина, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений у січні 2025 року планував переправити у Білорусь двох ухилянтів, але їх затримали прикордонники. Крім цього, Литвин зізнався правоохоронцям, що допоміг втекти у Білорусь двом чоловікам.

Згідно з матеріалами справи, Володимир Литвин з села Хотешів Камінь-Каширського району 30 грудня 2024 року дізнався про двох військовозобов'язаних, які хочуть незаконно виїхати з України. Він погодився допомогти втекти їм поза межами пунктів пропуску до Білорусі. Чоловіки зустрілися у Львові й на автомобілі Mercedes-Benz приїхали до околиці села Жиричі Ковельського району Волинської області. Володимир Литвин пояснив військовозобов'язаним, як йти, щоб перетнути кордон. Чоловікам вдалось втекти до Білорусі 1 січня 2025 року.

У середині січня Володимир Литвин дізнався про наміри ще двох військовозобов'язаних втекти до Білорусі. Обвинувачений 18 січня поїхав по них автомобілем у Дніпро та Кропивницький, де вони мешкали. Під час зустрічі Литвин сказав чоловікам сидіти на задньому сидінні Mercedes-Benz, яким вони поїхали у село Жиричі Ковельського району. Обвинувачений порадив пасажирам казати прикордонникам, якщо ті раптом зупинять авто, що вони працюють будівельниками, знайомі між собою і їдуть святкувати Водохреще у село Хотешів Камінь-Каширського району. Обвинуваченого та його пасажирів прикордонники зупинили біля посту «Ратне» ввечері 19 січня.

Під час судових засідань Володимир Литвин визнав провину й розповів, що у Telegram спілкувався з незнайомцем про перевезення чоловіків у Волинську область. Обвинувачений знав, що вони хочуть незаконно перетинати кордон. Литвин запевняв, що не мав корисливої мети й гроші йому нібито давали на пальне для автомобіля та на незначні потреби під час поїздок. Обвинувачений розкаявся у скоєному й повідомив, що сам розповів про переправлення двох чоловіків 1 січня, про яке правоохоронці не знали.

Суддя Оксана Свистун визнала Володимира Литвина винним у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.