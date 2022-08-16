Аварія сталась на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола

Мешканець Волині, який в 2018 році на смерть збив 70-річну лікарку, заплатить 388 тис. грн моральної компенсації її доньці. ДТП сталася у березні 2018-ого, коли водій Renault Duster збив двох лікарок на перехресті у Луцьку. За інформацією поліції, водій перевищив швидкість та не встиг зреагувати на пішохідок. Окрім моральної компенсації, йому присудили три роки умовно. Ніхто з потерпілих не наполягав на суворому покаранні для водія, оскільки він частково відшкодував збитки та визнав провину.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, аварія сталась ввечері 15 березня 2018 року на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.

Внаслідок наїзду 70-річна жінка загинула на місці. Відомо, що вона працювала лікаркою в луцькій поліклініці №3, і в той вечір разом з колегою поверталась з конференції. В аварії постраждала також ще одна 64-річна лікарка: вона отримала важкі травми, зокрема, перелом кісток тазу, плеча, ребер та численні забої.

На момент аварії донька лікарки перебувала в Нідерландах. Вона не наполягала на ув'язненні для водія, водночас вимагала виплатити моральну шкоду. Не наполягала на суворому покаранні і постраждала 64-річна пішохідка, яка зазначила, що водій приходив та вибачався. Сам чоловік у судовому засіданні визнав свою провину та заявив про готовність виплатити моральну шкоду.

Суддя Анатолій Сівчук визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив йому три роки умовно. Крім того, суддя також задовольнив цивільний позов, тож водій повинен буде сплатити доньці загиблої 388,1 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.