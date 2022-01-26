Мешканець Хустського району отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за розбійний напад на будинок пенсіонерів у селі Забрідь. Під час нападу чоловік побив господарів помешкання, погрожував їм ножем і вимагав гроші. До злочину обвинувачений втягнув і чотирьох підлітків.

Про покарання чоловіку у середу, 26 січня, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. У повідомленні уточнюється, що мешканець Хустщини підбурив до злочину ще чотирьох підлітків, які разом із ним проникли до помешкання літнього подружжя в селі Забрідь. «Нанісши чоловіку й жінці удари по обличчю й тілу, закарпатець почав вимагати грошові кошти та інше цінне майно. При цьому, приклавши ніж до горла потерпілої, погрожував їй розправою. Забравши кошти, мобільний телефон і документи, нападники втекли», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій із проникненням у житло, вчинений групою осіб, із втягненням до злочину неповнолітніх). За вчинене закарпатець отримав 8 років ув’язнення із конфіскацією усього належного йому майна.