За незаконний продаж алкоголю жінці загрожує штраф до 34 тис. грн

У Коломиї поліцейські викрили жінку на продажі алкоголю. Попри заборону на території Івано-Франківської області продавати горілку, жінка організувала продаж у власному помешканні. Придбати контрафакт міг кожен охочий. Поліцейські конфіскували у жінки 30 літрів сприту та склали на неї адмінпротокол. За скоєне їй загрожує штраф до 34 тис. грн.

Мешканку Коломиї, яка продавала в себе вдома алкоголь поліцейські викрили ще у понеділок, 14 березня, проте про це стало відомо у середу, 16 березня, після повідомлення прес-служби поліції Івано-Франківської області.

«Поліцейські Коломийського районного відділу поліції в ході проведення превентивних заходів виявили жінку, яка в своєму помешканні обладнала пункт продажу спиртного, який вона продавала всім бажаючим. Правоохоронці задокументували протиправні дії коломиянки та вилучили понад 30 літрів спирту», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На жінку поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності). За таке правопорушення передбачений штраф від 17 до 34 тис. грн з конфіскацією виготовленої продукції.