Дві нетверезі жінки з с.ела Орв'яниця побили чоловіка й вкрали його мобільний телефон

Зарічненський райсуд зобов'язав матір та дочку з села Орв'яниця на Рівненщині виплатити понад 6,5 тис. грн побитому під час застілля чоловіку. Інцидент стався в липні цього року у помешканні односельця жінок. Після спільного застілля між жінками та чоловіком виник конфлікт, у результаті якого господар помешкання втратив свій телефон та отримав травми голови. Окрім виплати компенсації, доньці присудили ще 150 годин громадських робіт, а матері – 850 грн штрафу.

Бійка у селі Орв'яниця сталася ввечері 7 липня у хаті Якова Ч. До чоловіка у гості завітали мешканки цього ж села Марія Т. та Анастасія О., матір і дочка. Усі разом випивали, а потім виникла сварка. Молодша жінка розповіла згодом, що хотіла заступитися за маму. Вона п’ять разів вдарила Якова кулаком в обличчя, а коли той схопив жінку обома руками за плечі, аби вона не змогла його вдарити, матір нападниці двічі вдарила чоловіка сапкою по голові. Після цього чоловік відпустив жінку і вона пішла в спальню, щоб забрати свої речі. Там вона побачила телефон Якова, взяла його і пішла додому. А Яків з розбитою головою пішов до сусіда викликати «швидку», адже свого мобільного не знайшов. Чоловіка відвезли до лікарні, а до жінок наступного дня прийшли поліцейські. Телефон вилучили, за фактом завдання тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження.

На суді обидві жінки визнали провину й розкаялися. Проти відшкодування на лікування не заперечували, але просили суд зменшити суму заявленого цивільного позову у розмірі 10 тис. грн, бо перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Суддя Зарічненського райсуду Руслана Снітчук визнала жінок винними у завданні легких тілесних ушкоджень та крадіжці й призначила доньці 150 годин виправних робіт, мамі — 850 грн штрафу. Жінки також мають солідарно виплатити потерпілому 1566 грн матеріальних та 5000 грн моральних збитків, а також сплатити державі 686 грн за експертизу.