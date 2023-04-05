СБУ викрила мешканку Чернівецької області за схвалення дій президента РФ та виправдовування агресії Росії проти України. За даними слідства, буковинці не сподобалося, що її машину зупинили патрульні та під час спілкування з поліцією жінка сказала, що Путін все «добре робить» і буде «наводити порядок».

Як у середу, 5 квітня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, місцева мешканка публічно схвалювала дії вищого керівництва РФ та виправдовувала збройну агресію проти України. За інформацією слідства, в січні цього року автомобіль, у якому перебувала жінка, зупинила патрульні поліція.

«Жінці не сподобались такі дії правоохоронців, тож вона одразу висловила свою власну думку з цього приводу. Зокрема жінка запевнила поліцейських, що з ними "Путін буде робити порядок" і взагалі він все "добре робить"», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі мешканці Чернівецької області повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.