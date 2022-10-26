Мешканці Славути призначили 1,7 тис. грн штрафу за те, що її син не долучався до дистанційного навчання. Хлопець без поважних причин прогуляв майже всі онлайн-уроки у вересні. Оскільки жінку вже судили за неналежне виконання батьківських обов'язків, суд вирішив призначити їй штраф.

Як йдеться у постанові Славутського міськрайонного суду, хлопець без поважних причин прогуляв дистанційне навчання з 2 по 26 вересня цього року. Загалом він пропустив 120 уроків. Відтак на матір склали адмінпротокол за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

Відомо, що син навчається школі №1 в Славуті. У якому класі, в постанові не зазначено. Жінка у письмовому поясненні визнала свою провину та зазначила, що провела з сином виховну розмову.

Суддя Вікторія Зеленська визнала її винною та призначила 1,7 тис. грн штрафу. Зазначимо, що це мінімальне покарання за цією статтею. Також жінка повинна сплатити 496 грн судового збору. У постанові йдеться, що жінку вже судили за невиконання батьківських обов'язків, але жодних деталей немає.