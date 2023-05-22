Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Іванну Костюк, діти якої прогулювали уроки в школі протягом березня – квітня. Суд оштрафував матір на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, протягом березня – квітня 2023 року син Іванни Костюк прогуляв 136 уроків, ще 112 уроків пропустила без поважних причин її донька. Відомо, що діти навчаються у гімназії №5.

Іванна Костюк не вперше притягується до відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків, зокрема прогуляні дітьми уроки, розбите сином вікно, а також через те, що жінка перебувала у нетверезому стані та залишала дітей без нагляду.

На засідання суду жінка не прийшла, але подала заяву, у якій визнала свою провину. Справу розглянув суддя Микола Новосад, він визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафував на 1700 грн, зобов’язавши сплатити ще 536 грн судового збору.