Мешканці Грибовичів вимагатимуть передати амбулаторію громаді

Мешканці села Великі Грибовичі пікетуватимуть Львівську облраду, яка планує передати сільську амбулаторію обласному Центру екстреної медичної допомоги. Це питання винесли на сесію ЛОР, яка відбудеться 24 червня.

Як розповів ZAXID.NET завідувач сектору офісу Львівської громади в селі Великі Грибовичі, Малі Грибовичі і Збиранка Ігор Питель, вимогою мешканців є передача амбулаторії у комунальну власність. Спершу мешканці хвилювались за те, що амбулаторію хотіли продати на аукціоні. Зібрали підписи і подали звернення голові ЛОВА. А тепер зʼясувалося, що її хочуть передати Центру екстреної медицини.

Як зазначено у порядку денному сесії Львівської обласної ради, питанням №24 заплановано розглянути: «Надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад області амбулаторії первинної медичної допомоги за адресою: вул. Стуса 1-Б, с. Великі Грибовичі Львівської області». З цього питання доповідатиме керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько.

«Громаді потрібна первинна медицина. У нас немає ні фельдшерського пункту, ні аптечного кіоску, ні лабораторії для аналізів. Зі всіма потребами ми їздимо до Львова чи у Дубляни. Головні вимоги мешканців – не змінити цілі, а повернути амбулаторію для місцевого населення у комунальну власність», – наголосив Ігор Питель.

Тому мешканці Великих Грибовичів хочуть привернути увагу депутатів і керівництва області до цієї теми і вимагатимуть, щоб амбулаторія залишалася комунальним закладом, а не чиїмось структурним підрозділом.

Нагадаємо, спершу Львівська ОВА за 6,8 млн грн вирішила продати збудовану за державні гроші амбулаторію у селі Великі Грибовичі, хоча раніше обіцяла передати будівлю у власність Львівської громади. Щоб не допустити продажу амбулаторії, мешканці зібрали підписи. Однак, за словами Ігоря Пителя, ніхто з посадовців з ними так і не поспілкувався на цю тему.