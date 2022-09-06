Мешканці Закарпаття отримуватимуть по 4 тис. грн за прихисток переселенців
Одноразову допомогу виплатять закарпатцям, які прийняли двох і більше переселенців
Мешканцям Закарпаття, які прихистили у себе вдома двох або більше переселенців, виплатять одноразову допомогу 4 тис. грн. Право на отримання виплат мають ті закарпатці, які прийняли офіційно зареєстрованих переселенців на місяць і більше.
Про запровадження виплат за безоплатний прихисток переселенців у вівторок, 6 вересня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Йдеться про матеріальну допомогу, яку виплачуватимуть у рамках регіональної програми «Турбота».
«Одноразову виплату 4000 гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби», – повідомив Віктор Микита.
Для отримання допомоги потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла і подати такі документи:
- копія документа, що посвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);
- копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника;
- копія довідок внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщені в житловому приміщенні заявника;
- довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).