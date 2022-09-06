Мешканцям Закарпаття, які прихистили у себе вдома двох або більше переселенців, виплатять одноразову допомогу 4 тис. грн. Право на отримання виплат мають ті закарпатці, які прийняли офіційно зареєстрованих переселенців на місяць і більше.

Про запровадження виплат за безоплатний прихисток переселенців у вівторок, 6 вересня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Йдеться про матеріальну допомогу, яку виплачуватимуть у рамках регіональної програми «Турбота».

«Одноразову виплату 4000 гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби», – повідомив Віктор Микита.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла і подати такі документи: