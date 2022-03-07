Навчання розпочинається щодня о 13:00 в приміщенні закладу «Спорт для всіх» на вулиці Будівельників, 11

У Луцьку щодня проводять навчання з медичної допомоги, поведінки під час обстрілів, а також показують, як користуватись зброєю. Тренінги відбуваються у приміщенні закладу «Спорт для всіх» на вулиці Будівельників, 11, втім, є можливість пройти навчання окремо цілим будинком.

У своєму ранковому зверненні 7 березня луцький міський голова Ігор Поліщук нагадав, що для мешканців Луцька щодня проводять навчання, де розповідають про базові речі в умовах війни. «Навчання передбачає різні блоки знань: як потрібно вправлятись зі зброєю, базові навички самооборони, як необхідно ховатися в укриття, як користуватись рацією, базова медична допомога», – пояснив він.

Навчання проводять щодня в приміщенні комунального закладу «Спорт для всіх» за адресою вулиця Будівельників, 11. Початок заняття о 13:00. Дізнатись про навчання більш детально можна за номером 097-1777-988.

Також такі навчання організовують окремо в кожному будинку через голів ОСББ та через ЖКП. Детальну інформацію про це можна уточнити за стаціонарними номерами 77-31-60 та 77-31-63. «Якщо ви проживаєте у приватному секторі, також можете самоорганізуватись і взяти участь у цих навчаннях. Звертайтесь, будь ласка. На жаль, сьогодні ці навчання є як ніколи актуальними і можуть врятувати ваше життя та здоров'я», – зазначив луцький міський голова.

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