Бродівський районний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю Сергію Я. через ухилення від мобілізації. Бродівчанин пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, але проігнорував бойову повістку. Суд ув’язнив чоловіка на три роки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2024 року, мешканець Бродів Сергій Я. у листопаді 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, отримав бойову повістку на відправку до військової частини, але проігнорував її, не з’явившись у вказаний час до ТЦК.

Щодо Сергія Я. порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації. Обвинувачений визнав свою провину, але відмовився давати покази.

Справу розглянув суддя Богдан Петейчук, який дослідив усі матеріали та визнав бродівчанина винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши йому покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що поліція розслідує безпідставні виплати військовим на Львівщині – у одній з військових частин чоловікам, які втекли зі служби, продовжували нараховувати мільйонні виплати. Посадовиці ТЦК із Львівщини призначили дрібний штраф за безпідставне виключення 17 чоловіків з військового обліку.