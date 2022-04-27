Мешканця Буковини затримали при спробі дати $2 тис. хабара поліцейському
Чоловік запропонував поліцейському гроші за позитивний результат службової перевірки
Поліція затримала мешканця Вижницького району при наданні 2 тис. доларів хабара начальнику управління головної інспекції Нацполіції у Чернівецькій області. Буковинець приніс поліцейському гроші за позитивний результат службового розслідування відносно знайомого правоохоронця.
Як у середу, 27 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області, мешканця Вижницького району затримали після надання 2 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовцю з поліції.
«Чоловік хотів вирішити питання з начальником управління головної інспекції ГУНП у Чернівецькій області щодо позитивного результату службової перевірки відносно свого знайомого поліцейського», – йдеться у повідомленні прес-служби.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). За скоєне мешканцю Буковини загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.