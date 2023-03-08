Мешканця Хмельниччини засудили до п’яти років тюрми за жорстоке побиття знайомого дерев’яною битою. Крім того, нападника зобов’язали компенсувати потерпілому 120 тис. грн моральної шкоди. Інцидент стався ще взимку 2022 року, між чоловіками були тривалі погані відносини, однак через що саме стався напад – не повідомляється.

Про вирок 27-річному нападнику у середу, 8 березня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури. Конфлікт між мешканцями села Хвощівка стався у лютому 2022 року: під час сварки біля бібліотеки нападник жорстоко побив знайомого.

«Обвинувачений на ґрунті довготривалих неприязних відносин, розпочав словесну суперечку з односельчанином. Агресивно поводячись, нападник схопив дерев’яну биту та наніс ряд ударів по голові та тулубу опоненту, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав 27-річного мешканця Хмельниччини винним ч. 1 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень), присудив йому п’ять років позбавлення волі та зобов’язав сплатити потерпілому 120 тис. грн моральної шкоди. Вирок можу бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.