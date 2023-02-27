31-річного мешканця Старокостянтинова, який розірвав виписаний поліцейськими протокол за куріння у громадському місці, суд оштрафував на 850 грн. Інцидент стався у листопаді 2022 року, чоловік курив на зупинці транспорту на залізничному вокзалі, коли поліцейські зробили йому зауваженні та склали адмінматеріали, 31-річний порушник розірвав протокол і відмовився платити 51 грн штрафу. У суді мешканець Старокостянтинова свою вину визнав.

Про вирок за куріння в громадському місці у понеділок, 27 лютого, повідомила прес-служба Старокостянтинівського районного суду. «Молодого чоловіка за курінням цигарок на зупинці громадського транспорту застав дільничний офіцер поліції. Правоохоронець склав щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях й оштрафував на 51 гривню. Отримавши офіційний документ про притягнення до адмінвідповідальності, молодик розірвав його навпіл», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у вироку Старокостянтинівського райсуду, випадок стався у 21 листопада 2022 року на зупинці на вулиці Залізничній у Старокостянтинові. У суді Максим Козіцький свою вину визнав, підтвердив, що курив на зупинці та розірвав протокол, складений поліцією, а також розкаявся у вчиненому.

Дії чоловіка суд розцінив за ч. 1 ст. 357 ККУ (умисне пошкодження офіційного документу, вчиненому в інших особистих інтересах). Відтак, суддя Старокостянтинівського районного суду Ольга Кутасевич визнала Максима Козіцького винним та зобов’язала сплатити штраф у 850 грн. Згідно з інформацією із судового реєстру, покарання за куріння у громадському місці, чоловік уникнув. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.