Вбивство сталося 3 січня 2022 року в селі Довжок поблизу Кам'янця-Подільського

Хмельницький апеляційний суд визнав 67-річного мешканця села Довжок винним у вбивстві свого сина і засудив чоловіка до 14 років ув’язнення. Інцидент стався 3 січня 2022 року, коли двоє синів із товаришем прийшли провідати батька. Під час застілля між ними виник конфлікт, чоловік ножем вбив старшого із синів і поранив молодшого. У суді обвинувачений вину не визнав і стверджував, що не вбивав сина, а брати самі побилися між собою.

Про вирок 67-річному чоловіку у п’ятницю, 24 лютого, повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області. За даними слідства, 3 січня 2022 року до мешканця села Довжок Віктора Мельниченка прийшли його сини з товаришем. «Господар накрив стола, а гості принесли алкоголь. Після випитого між ними виникла сварка і батько тієї ж миті схопився за ножа. Старший брат зумів втекти до сусідів і попросити допомоги. Його життя вдалося врятувати. Молодшого брата медики знайшли просто серед подвір’я – він уже не дихав», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд першої інстанції засудив батька хлопців до 14 років ув’язнення, проте обвинувачений подав апеляцію та просив призначив новий розгляд справи. Як йдеться у вироку Хмельницького апеляційного суду, під час засідання фігурант справи зазначав, що не мав умислу вбивати сина чи завдавати йому шкоди, вину у вбивстві не визнав, стверджував, що бачив, як сини, напившись, почали обкрадати товариша і самі побились. Молодший брат вбитого під час суду пояснив, що йому вдалося втекти після нападу батька і стверджував, що це не перший випадок, коли батько з ножем кидається на старшого брата.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду залишила попередній вирок щодо обвинуваченого у вбивстві у силі, відтак 67-річного Віктора Мельниченка визнали винним за ст. ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство на замах на вбивство) і призначили йому 14 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має відшкодувати понад 78 тис. грн за проведення біологічних експертиз. Вирок може бути оскаржений у касаційному суді протягом трьох місяців.