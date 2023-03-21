Справу розглядали в Ковельському міськрайонному суді

Ковельський суд призначив три роки ув'язнення військовозобов'язаному чоловікові, який ухилився від призову. Повістку він отримав в жовтні минулого року, але до центру комплектації так і не прийшов. У суді пояснив це тим, що повинен утримувати дружину, дітей та хвору матір, а також не хоче мобілізуватись, бо «у нього погане передчуття».

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, повістку обвинуваченому вручили 24 жовтня минулого року. У ній було зазначено, що за два дні чоловік повинен прибути за вказаною адресою, аби розпочати військову службу. Однак він цього так і не зробив.

Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження. Справу кваліфікували за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу), яка передбачає від трьох до п'яти років тюрми.

На судовому засіданні, яке відбулося 15 березня, чоловік свою провину визнав. «Оскільки у нього на утриманні дружина, двоє дітей та хвора матір, він вирішив ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації, тому не прибув на вказаний час та дату для проходження військової служби. У скоєному розкаюється, просив суворо не карати», – йдеться у вироку.

Суддя Олексій Шишилін розцінив покази чоловіка критично. З'ясувалось, що матір проживає окремо від сина і ще поки не вийшла на пенсію, також жінка не має обмежень працездатності. Тож покази про начебто необхідність забезпечувати хвору матір суд розцінив як неправдиві.

«Обвинувачений вказав, що обставиною, яка його спонукала ухилення від призову, є необхідність забезпечення сім'ї грошима. Для цього він працює неофіційно продавцем і отримує заробітну плату 15-20 тис. грн. Також він сказав, йому відомо, що мобілізованим виплачують зарплату близько 30 тис. грн, що є більшою сумою від зарплати продавця, але все одно він не бажає бути мобілізованим, оскільки у нього погане передчуття. З наведеного суд дійшов висновку, що метою ухилення від призову [...] являється не матеріальне забезпечення сім'ї, а страх перед тягарем військової служби», – зазначив суддя.

Тож чоловіка визнали винним в ухиленні від призову та призначили мінімальне покарання за цією статтею – три роки тюрми. Щоправда, наразі вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений протягом 30 днів може оскаржити його в апеляційному суді.