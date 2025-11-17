Знахідка виявилася археологічним скарбом

На Львівщині прокурори скерували до суду справу стосовно 45-річного мешканця Борислава, який намагався продати знайдену біля річки археологічну знахідку – фібулу-брошку V ст.

Як розповіли у понеділок, 17 листопада, у прокуратурі Львівщини, у березні 2025 року на території Борислава поблизу річки Тисмениця місцевий мешканець віднайшов артефакт. Йдеться про виготовлену зі срібла фібулу-брошку з золоченою поверхнею. Знахідка датована другою половиною V ст. та згідно з законодавством є скарбом. Обвинувачений виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні.

«Відповідно до чинного законодавства археологічні пам’ятки не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за кордон», – наголосили в прокуратурі.

Експертиза підтвердила цінність знайденої прикраси

Чоловіку інкримінували незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 ККУ). Винуватцю загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або арешт на термін до шести місяців.

Археологічну знахідку вилучили та передали на зберігання Національному музею історії України.