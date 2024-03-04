67-річному мешканцю Львівщини винесли вирок за напад на колишню співмешканку. Чоловік облив жінку кислотою, завдавши тяжких тілесних ушкоджень, зокрема непоправного знівечення обличчя.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 4 березня, 67-річного чоловіка визнано винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило непоправне знівечення обличчя (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому призначено п’ять років тюрми.

Прокурори довели, що у серпні 2022 року в одному із селищ Львівського району, обвинувачений облив сульфатною кислотою жінку. Чоловік неподалік зупинки у центрі селища зустрів свою колишню співмешканку. Під час розмови між ними виникла суперечка, обвинувачений витягнув з пакета пластикову пляшку з рідиною для зняття ржі та почав лити її на обличчя, руки та ноги жінки.

Внаслідок чого остання отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді непоправного знівечення обличчя. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.