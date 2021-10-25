Через незаконне переправлення двох громадян Туреччини до Румунії 24-річний мешканець Рахова отримав 5 років ув’язнення. Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, 24-річний мешканець Рахова у червні 2020 року на рейсовому автобусі перевіз двох громадян Туреччини до прикордонної зони у селищі Великий Бичків, доставив їх до берега річки, яку нелегалам треба було переплисти на територію Румунії.

«Для одного з мігрантів спроба перепливти на інший берег була невдалою, тож, будучи під реальною загрозою загибелі, він повернувся на територію України і був одразу виявлений працівниками Мукачівського прикордонного загону», – уточнюють у прес-службі прокуратури.

Мешканця Рахова суд визнав винним за ч. 2 ст. 332 ККУ (за незаконне переправлення двох осіб через державний кордон України, вчинене способом, небезпечним для життя). За скоєне йому присудили 5 років позбавлення волі.