За перевезення до кордону з Румунією чоловіки заплатили по 3 тис. доларів

Закарпатські прикордонники зупинили автомобіль, в якому виявили чотирьох військовозобов'язаних чоловіків, які мали намір незаконно потрапити у Румунію. За перевезення до кордону кожен з ухилянтів заплатив від 3 тис. доларів до 3,5 тис. євро.

Як у четвер, 13 квітня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, автомобіль з ухилянтами правоохоронці зупинили поблизу села Ділове на українсько-румунському кордоні. За кермом авто перебував мешканець Рахова.

«Пасажирами виявилися троє жителів Закарпаття та один – Черкащини, усі чоловіки призовного віку. Як з’ясували правоохоронці, водій віз своїх пасажирів у село Ділове, де вони планували нелегально перетнути кордон у Румунію», – йдеться у повідомленні.

За перевезення військовозобов’язаних чоловіків до кордону водій взяв у 3,5 тис. євро з одного із своїх клієнтів та по 3 тисячі доларів з інших. Наразі вирішується питання щодо початку розслідування за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).