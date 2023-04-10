40-річного мешканця Закарпаття засудили до трьох років ув’язнення за відмову від мобілізації. За даними прокуратури, чоловік отримав повістку та мав з’явитися на службу, однак відмовився від мобілізації. Своє рішення він пояснив станом здоров’я і переконаннями, які «не дозволяють брати зброю в руки, убивати та ненавидіти людей». Суд підтвердження наявності проблем зі здоров’ям у підозрюваного не знайшов, крім того, чоловік не зазначив нічого про приналежність до релігії, яка не схвалює служби в армії.

Про вирок 40-річному мешканцю Буштина у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, обвинувачений був визнаний придатним до військової служби, підлягав призову та успішно пройшов військово-лікарську комісію.

«Він одержав повістку на відправку у серпні, однак тоді у військкомат не з’явився. У грудні минулого року вкотре відмовився від отримання повістки та написав заяву про відмову від призову за мобілізацією, оскільки його погляди суперечать тому, щоб брати зброю в руки, вбивати та ненавидіти людей. При цьому про приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік не повідомив», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час розгляду справи у суді чоловік скаржився на проблеми зі здоров’ям і на те, що ніхто не звертав уваги на цей факт при проходженні ним ВЛК. «При цьому жодних документів, які б підтверджували такі проблеми, чоловік не мав. Відомо також про відсутність звернень від громадянина до місцевих медзакладів з часу одержання ним першої повістки в серпні 2022 року», – уточнили у прокуратурі.

Як зазначається у тексті вироку, у суді закарпатець свою вину визнав та пояснив, що він не має наміру служити у Збройних силах, оскільки не може вбивати людей. Також він додав, що сам написав заяву про відмову від призову та знає, яке покарання передбачено за ухилення від служби. Разом з тим, про свою приналежність до будь-якої релігійної організації, яка сповідує заперечення служби в армії, чоловік суду не повідомив.

Пояснення обвинуваченого щодо поглядів, які не дозволяють брати до рук зброю і вбивати людей, суд до уваги не взяв. Суддя зазначив, що «знищення ворога, який зі зброєю в руках вдерся на територію України, вбиває дорослих, старих та дітей, чинить інші воєнні злочини, якраз і є виконанням Конституційного обов'язку по захисту Вітчизни і в жодному разі не може прирівнюватися до вбивства». Тому пояснення обвинуваченого суд сприйняв як виправдання небажання виконувати обов’язки та уникнути покарання за злочин. Призначення умовного покарання суд не вважав можливим. «Суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише за умови призначення йому реальної міри покарання», – зазначається у вироку.

Відтак суддя Тячівського районного суду Володимир Гримут визнав чоловіка винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив закарпатцю три роки позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.