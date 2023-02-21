Волонтер продав 59 тис. штук господарського мила, товар оцінили у 2,4 млн грн

Перечинський райсуд оголосив вирок 37-річному волонтеру благодійного фонду, який продав 20 палет з милом на 2,4 млн грн. Суд визнав Лері Келехсашвілі винним за статтею про торгівлю гуманітарною допомогою, проте звільнив волонтера від покарання, призначивши йому іспитовий термін на півтора року. У суді волонтер свою вину визнав, розкаявся і сказав, що перерахував 50 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, офіційно про підозру в продажі гуманітарної допомоги 37-річному волонтеру оголосили у січні 2023 року. Тоді йшлося про продаж 20 палет з милом за 17 тис. доларів США та зазначалося, що фігурант справи – з Ужгорода. Мило благодійному фонду Ганни Чорній «Любов у кожному серці» відправляла латвійська організація «Viegli palidzet».

У вироку Перечинського райсуду зазначається, що гуманітарна допомога заїхала на Закарпатті у квітні 2022 року. На адресу БО «Міжнародний благодійний фонд Ганни Чорній «Любов у кожному серці» привезли велику кількість господарського мила марки «Ukiskas». 23 палети з милом призначалися для потреб ЗСУ та людей, які постраждали від агресії РФ, проте у січні волонтер організації, 37-річний Лері Келехсашвілі, продав 15 палет з господарським милом за 17 тис. доларів. Хто став покупцем партії господарського мила «Ukiskas» – не уточнюється. За висновком експертизи, вартість товару становила понад 2,4 млн грн.

У суді Лері Келехсашвілі свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суддю затвердити його угоду з прокурором про визнання винуватості. Також у вироку суду зазначається, що волонтер перерахував на потреби ЗСУ 50 тис. грн.

Відтак суддя Перечинського районного суду Іван Ганько визнав волонтера винним за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (торгівля гуманітарною допомогою), засудив його до п’яти років позбавлення волі, але звільнив від покарання, призначивши іспитовий термін на рік та шість місяців. До набрання вироком законної сили Лері Келехсашвілі перебуватиме під домашнім арештом. Крім того, волонтер має відшкодувати 1,8 тис. грн за проведення товарознавчої експертизи. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.