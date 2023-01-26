За продаж мила, яке призначалося до військових, волонтеру загрожує до 7 років тюрми

Мешканцю Ужгорода офіційно оголосили про підозру у продажі гуманітарної допомоги на 2,4 млн грн тис. доларів. За даними слідства, волонтер благодійного фонду отримав зі США 20 палет з милом, яке призначалося для українських військових або постраждалих цивільних, але продав його за 17 тис. доларів. Зараз ужгородцю загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 26 січня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, підозрюваний як волонтер одержав як гуманітарну допомогу зі США 20 палет з милом. Товар призначався для потреб військових чи постраждалих від збройної агресії РФ цивільних.

«Безоплатно отриманий товар чоловік продав за 17 тисяч доларів США. Загальна вартість реалізованої гуманітарної допомоги – мила у кількості понад 59 тисяч штук – становить 2,4 млн грн», – йдеться у повідомленні. У коментарі ZAXID.NET у прес-службі прокуратури уточнили, що йдеться про 37-річного ужгородця, який був волонтером одного з благодійних фондів.

У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції додали, що затримали волонтера ще на початку січня 2023 року. Зараз представнику благодійного фонду оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.