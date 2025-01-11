Компанії скорочують інклюзивні програми через кілька років після оголошень про їхнє розширення

Компанії Meta Platforms та Amazon згортають свої програми різноманітності та інклюзії онлайн перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Рішення пов’язане з критикою консервативної частини суспільства та зокрема республіканців, повідомило 11 січня агентство Reuters.

За даними агентства, ініціативу Diversity, Equity, Inclusion (DEI) щодо працевлаштування людей різних етнічних меншин, рас та представників ЛГБТК+ спільноти скорочують лише через кілька років після того, як компанії наполягали на більшій інклюзивності. Закриття програм відбувається через різку критику консерваторів у США.

«Консервативні групи засудили програми DEI та погрожували подати до суду на компанії через них, підбадьорені рішенням Верховного суду США у 2023 році, яке скасувало позитивні дії в рішеннях про вступ до університетів. Лише цього тижня Ілон Маск та інші союзники Трампа без доказів звинуватили програми DEI у перешкоджанні реагування на люті лісові пожежі в Лос-Анджелесі», – повідомило агентство.

Так, корпорація Meta припинила програми з навчання, найму та відбору постачальників, які мали б підтримувати різноманітність у компанії. Крім того, Meta скасувала свою програму перевірки фактів у США, призначила республіканців Джоела Каплана та Дану Вайта на топ-посади.

Рішення Meta відбуваються на тлі покращення відносин між засновником компанії Марком Цукербергом та Дональдом Трампом. Раніше ЗМІ повідомили, що вони провели неформальну зустріч у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді, а згодом компанія Meta виділила 1 млн доларів на інавгурацію Трампа.

Крім того, про скорочення своїх програм заявила Amazon – компанія «згортає застарілі програми та матеріали», пов’язані з представництвом та інклюзивністю, з метою завершити процес до кінця 2024 року, повідомило Reuters із посиланням на пам’ятку для співробітників у його розпорядженні.