Основні міфи і факти, які стосуються переведення часу

Щороку навесні та восени українці переводять годинники на одну годину вперед або назад. Ця практика відома як DST (Daylight Saving Time), тобто «літній час» – режим зміни часу для більш ефективного використання денного світла. Хоча це здається звичною процедурою, багато людей не знають справжніх причин та наслідків такого переведення. Про основні міфи і факти, які стосуються переведення часу пише Big think.

Міф 1: Америка першою ввела літній час.

Ідея нібито належить Бенджаміну Франкліну, який пропонував економити свічки, прокидаючись разом із сонцем. Але насправді її реалізували у Великій Британії. Німеччина офіційно почала DST у травні 1916 року під час Першої світової війни, щоб економити паливо. США підтримали ініціативу через Комерційну палату, і практика поширилася країною.

Факт 2: Не всі штати США застосовують DST.

Наприклад, сонячна Арізона та Гаваї не переводять годинники. У світі близько 70 країн використовують DST – менше ніж 40% від усіх держав. Китай і Японія, наприклад, літній час не застосовують.

Міф 3: DST потрібен фермерам.

Думка, що годинники переводять, щоб дати фермерам більше часу на роботу, помилкова. DST скорочує ранкові години, що ускладнює доїння корів та доставку врожаю на ринок. Фермери навіть виступали проти широкого впровадження DST.

Факт 4: Літній час впливає на здоров’я.

Переведення годинника може порушувати циркадні ритми – природні біологічні цикли організму. Це підвищує ризик безсоння, серцевих нападів, інсультів та навіть ускладнень під час вагітності. Дослідження показали, що після весняного переходу ризик серцевих нападів зростає на 25%.

Міф 5: Літній час економить енергію.

Ідея економії електроенергії виявилася переоціненою. Наприклад, дослідження США 2008 року показали, що економія становить лише 0,003%, а у деяких регіонах, як Індіана, енергоспоживання навіть зросло через активніше використання кондиціонерів.

Факт 6: Нью-Йорк залишив DST після Першої світової.

Після Другої світової війни США повернулися до DST (тоді його називали «Воєнний час» для економії палива). Але Нью-Йорк залишив практику, і через його статус фінансового центру інші міста також наслідували приклад. У 1966 році Закон про єдиний час (Uniform Time Act) встановив обов’язкове дотримання DST або відмову від нього для штатів.

Факт 7: Під час DST злочинність знижується.

Дослідження Інституту Брукінгса показали, що додаткова година світла ввечері знижує кількість пограбувань. Навесні злочинність падає на 27%, восени – на 7%, адже зловмисники уникають активності при денному світлі.