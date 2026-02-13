Михайло Федоров на зустрічі у форматі «Рамштайн»

У пакет додаткової оборонної допомоги для України на 38 млрд доларів, про який оголосили під час засідання у форматі «Рамштайн», увійдуть внески 17 країн. У пʼятницю, 13 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив інформацію, скільки та які країни виділили в межах нового військового пакета.

«За результатами “Рамштайну” партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України – 38 млрд доларів на 2026 рік», – повідомив Федоров.

За словами міністра, з них понад 6 млрд доларів виділять у конкретних пакетах допомоги, зокрема, 2,5 млрд доларів – на українські дрони і 2 млрд доларів на ППО. Ще понад 500 млн доларів країни-партнери виділять на ініціативу із закупівлі американської зброї PURL.

Міністр також доповів, що Україна домовилася з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. За його словами, кількість ракет фіналізують після остаточного погодження країн-партнерів.

Які країни долучилися до масштабного оборонного пакета для України:

Велика Британія – майже 700 млн доларів на ППО, 200 млн фунтів на PURL; у 2026 році загалом виділить на військову допомогу Україні 4 млрд доларів;

– майже 700 млн доларів на ППО, 200 млн фунтів на PURL; у 2026 році загалом виділить на військову допомогу Україні 4 млрд доларів; Німеччина – понад 1 млрд доларів на закупівлю дронів; профінансує проєкти «купола» ППО та дроново-штурмових підрозділів в межах бюджету підтримки України в 13,5 млрд доларів;

– понад 1 млрд доларів на закупівлю дронів; профінансує проєкти «купола» ППО та дроново-штурмових підрозділів в межах бюджету підтримки України в 13,5 млрд доларів; Норвегія – 7 млрд доларів на допомогу Україні на 2026 рік, з яких – 1,4 млрд доларів на БпЛА, 700 млн доларів на ППО та 200 млн доларів на артилерію; внесок 125 млн доларів на PURL;

– 7 млрд доларів на допомогу Україні на 2026 рік, з яких – 1,4 млрд доларів на БпЛА, 700 млн доларів на ППО та 200 млн доларів на артилерію; внесок 125 млн доларів на PURL; Нідерланди – понад 120 млн доларів на PURL; зобовʼязання виділяти мінімум 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році;

– понад 120 млн доларів на PURL; зобовʼязання виділяти мінімум 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році; Бельгія – 1,2 млрд доларів військової допомоги Україні у 2026 році;

– 1,2 млрд доларів військової допомоги Україні у 2026 році; Швеція – новий пакет допомоги на 1,5 млрд доларів, 120 млн доларів на PURL; загальна сума підтримки у 2026 році – понад 4 млрд доларів;

– новий пакет допомоги на 1,5 млрд доларів, 120 млн доларів на PURL; загальна сума підтримки у 2026 році – понад 4 млрд доларів; Данія – збільшення бюджету на військову допомогу Україні до 2 млрд доларів у 2026 році;

– збільшення бюджету на військову допомогу Україні до 2 млрд доларів у 2026 році; Іспанія – 1,2 млрд доларів у 2026 році;

– 1,2 млрд доларів у 2026 році; Канада – 50 млн доларів на підтримку української промисловості та 45 млн доларів на медичну підтримку;

– 50 млн доларів на підтримку української промисловості та 45 млн доларів на медичну підтримку; Ісландія – внесок 8 млн доларів на PURL та 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;

– внесок 8 млн доларів на PURL та 2,4 млн доларів на закупівлю озброєння через NSATU trust fund; Литва – 265 млн доларів у 2026 році;

– 265 млн доларів у 2026 році; Латвія – зобовʼязання виділити Україні 0,25% ВВП;

– зобовʼязання виділити Україні 0,25% ВВП; Естонія – зобовʼязання виділити Україні щонайменше 0,25% ВВП;

– зобовʼязання виділити Україні щонайменше 0,25% ВВП; Австралія – новий внесок у PURL;

– новий внесок у PURL; Португалія – нові внески в PURL та чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів; оголосила про передачу бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;

– нові внески в PURL та чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів; оголосила про передачу бронетехніки та дронів у межах програми SAFE; Туреччина – анонс посилення української ППО;

– анонс посилення української ППО; Словенія – пакет допомоги на 5 млн доларів.

«Вдячний кожній країні, яка є частиною формату “Рамштайн”. Дякую за нові сильні внески в нашу оборону», – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, пройшла зустріч країн-партнерів з Контактної групи з питань оборони України. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, партнери обіцяють надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.