Джон Гілі оголошує про нову допомогу Україні

Країни-партнери з Контактної групи з питань оборони України погодили передачу нової військової допомоги Україні загальною вартістю у 35 млрд доларів. Про це у четвер, 12 лютого, під час пресконференції з результатами «Рамштайну» повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Британський міністр наголосив, що російські атаки ракетами та дронами на українські міста тривають. Він звернув увагу, що Росія обстрілює не лише лінію фронту, але і цивільних. Нагадаємо, у ніч на 12 лютого росіяни завдали комбінованого удару по Києву, Одесі та Дніпропетровській області.

За словами Джона Гілі, місія Контактної групи залишається тому, щоб підтримувати Україну та «допомогти забезпечити мир завтра». Він повідомив, що партнери обіцяють надати 35 мільярдів доларів нової військової допомоги.

Що саме увійде до нового оборонного пакета, Джон Гіллі не уточнив.

«Ми хочемо зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни, роком забезпечення миру», – сказав Джон Гіллі.

Зазначимо, під час засідання Контактної групи Гілі також заявив, що його країна вперше дасть 150 мільйонів фунтів стерлінгів (200 млн доларів) ініціативі PURL. Крім того, Велика Британія передасть понад 2000 ракет і 200 тисяч артилерійських снарядів. Тисяча ракет із них будуть призначені для посилення ППО.