У колекції музею можна побачити різноманітні мінерали

Мінералогічний музей геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує 7 вересня на день відкритих дверей. Про це музей повідомляє у Facebook.

«Оскільки музей – у структурі навчального закладу, то і графік роботи має відповідний, тобто субота та неділя – вихідні. Але у цей суботній день ми відкриваємо двері для вас, друзі», – ідеться в повідомленні.

Потрапити у музей можна буде в суботу, 7 вересня, з 10:00 до 14:00. Об 11:00 працівники проведуть екскурсію музеєм для дітей, о 12:30 розпочнеться екскурсія для дорослих.

Мінералогічний музей ЛНУ працює на вул. Грушевського, 4, в корпусі геологічного і біологічного факультетів, в аудиторіях 212-214.

Додамо, що Мінералогічний музей університету заснований 1852 року.