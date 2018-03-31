Міністр фінансів заявив, що монетизація субсидій на ЖКП подолає корупцію у цій сфері

Міністерство фінансів України працює над монетизацією субсидій на житлово-комунальні послуги для викорінення корупції у цій сфері, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк..

«Ми працюємо над монетизацією субсидій на житлово-комунальні послуги. Це важливий крок для викорінення корупції в цій сфері та переходу на прозору систему», – зазначив Данилюк, якого процитувала «Українська правда».

За словами міністра, кінцевою метою міністерства фінансів є монетизація субсидій на рівні домогосподарств, за якою живі гроші будуть надаватись людям в руки. Таким чином, вони зможуть оплачувати свої рахунки за фактично спожиті послуги, що також дозволить залишити собі частину грошей за рахунок заощадження енергоспоживання.

«Монетизація субсидій на рівні домогосподарств остаточно унеможливить маніпуляції та завищення показників. Ми вже зараз бачимо, куди йде кожна гривня. А до цього у нас не було такої інформації. І багато хто втрачає через це, бо зараз – це реальні гроші, які можна відслідкувати», – зазначив Данилюк.

Нагадаємо, уряд також готується впровадити в Україні монетизацію пільг на проїзд. Наразі відомо, що така монетизація ляже на місцеві бюджети.