Робоча група співпрацюватиме з правоохоронними органами

Віктор Ляшко анонсував перевірки військово-лікарських комісій у Києві. Як повідомив міністр охорони здоров'я у понеділок, 4 березня, останнім часом збільшилась кількість скарг на роботу ВЛК.

За словами Віктора Ляшка, чимало скарг стосуються базових речей: недотримання електронної черги, відсутність умов для комфортного проходження ВЛК та неоптимізовані маршрути. Міністр наголосив, що у 2023 році, аби пришвидшити процедуру проходження ВЛК, запровадили окремий пакет в межах Програми медичних гарантій. Він дозволяє військовозобов’язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак, частина ВЛК досі працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Наказ, який опублікував Віктор Ляшко

Віктор Ляшко також наголосив, що робоча група приділятиме увагу і корупційній складовій.

«...Як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків», – наголосив Віктор Ляшко.

Щоб виявити подібні порушення міністерство охорони здоров’я співпрацюватиме з правоохоронними органами.

«Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо», – зауважив міністр охорони здоров’я.

Віктор Ляшко також закликав громадян повідомляти про порушення, що стосуються ВЛК у цивільних медзакладах, за телефоном: 0 800 60 20 19.