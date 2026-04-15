Нова модель ведення війни обʼєднає дрони та піхоту

Міністерство оборони анонсувало створення нових військових підрозділів у складі Збройних сил України – дроново-штурмових. Про це у середу, 15 квітня, повідомили у телеграм-каналі Міноборони.

У Міноборони пояснили, що в Україні впроваджують нову модель ведення війни, тому створюють дроново-штурмові підрозділи. Очікується, що у нових підрозділах поєднають безпілотні технології та піхоту в єдину бойову систему. У відомстві зазначають, що така модель уже продемонструвала ефективність на фронті.

«Такий підхід уже показав результат на півдні, де з лютого було звільнено значний обсяг територій саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Зауважимо, що у березні 2026 року Головнокомандувач повідомляв, що ЗСУ вперше з 2024 року відвоювали більше території, ніж Росія змогла захопити. Зокрема, йшлося про Олександрівський напрямок, де ЗСУ від початку 2026 року деокупували 285,6 км². Загалом станом на березень 2026 року українські військові змогли звільнити 400 км². 15 квітня Головнокомандувач повідомив, що у березні ЗСУ звільнили ще 50 км².

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні створять окремий рід військ у складі ЗСУ – Штурмові війська. Вони об’єднали п’ять штурмових полків: 1-й, 33-й, 210-й, 225-й і 425-й. Очолив Штурмові війська Герой України, полковник Валентин Манько, якого звинуватили у публікації фото з таємною інформацією та зніманні відео під російську музику у соцмережах.

Водночас Офіс військового омбудсмена виступив проти створення Штурмових військ. Заступник омбудсмена Руслан Циганков зауважив, що це може збільшити кількість випадків порушення прав військовослужбовців, оскільки такі випадки частіше фіксують у штурмових підрозділах.