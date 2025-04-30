В Україні планують розбронювати деяких медиків

Міністерство оборони України заявило, що запит до міністерства охорони здоров’я щодо розбронювання медиків стосується лише обмеженої кількості фахівців. Про це йдеться у повідомлення міноборони, опублікованому у середу, 30 квітня.

Зазначається, що міноборони просить розбронювати фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ. Йдеться про посади:

• санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),

• фельдшерів,

• військовозобов’язаних офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на 1 рік.

Як пояснює міноборони, таке рішення ухвалили через дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постанови кабміну, яка передбачає 100% бронювання медиків.

«Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення», – йдеться у повідомленні міноборони.

У міноборони зазначають, що законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено однорічний строк військової служби під час дії воєнного стану для українців, які мають медичну освіту та приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними напрямами діяльності. Військовослужбовці, які служать за таким контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку з закінченням строку контракту (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу).

«Міністерство оборони України наголошує: йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів, які щодня рятують життя наших військовослужбовців», – наголосили у міноборони.

Нагадаємо, вдень 30 квітня міністерство охорони здоров’я повідомило, що отримало запит від міноборони та командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників.