Міський голова Львова зустрівся з дітьми зі сходу країни

СуспільствоОльга Гринько, 29 жовтня2150

До теми

Міський голова Львова зустрівся з дітьми зі сходу країни
фото прес-служби ЛМР
Із Донеччини до Львова завітали 24 дітей

У понеділок, 29 жовтня, діти зі сходу України завітали до львівської ратуші, аби зустрітись із міським головою Андрієм Садовим. Група з 24 дітей прибула до Львова зі сіл Стародубівка та Дем’янівка Донецької області в межах проекту «Єдність», який спрямований на зміцнення традиційних цінностей українців, їхнє культурне та ментальне об’єднання і патріотичне виховання.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, більшість дітей відвідали Львів уперше. Особливо вони відзначили архітектуру міста і його чудову атмосферу. Дуже сподобався відвідувачам Шевченківський гай. Як зазначила одна з учасниць делегації, тут, на противагу територіям, де триває війна, врешті вдалось відчути спокій та затишок. Як підкреслив Андрій Садовий, таку атмосферу, як у Львові, потрібно поширювати на всю Україну.

«Я хотів би, щоб у Маріуполі почав працювати аеропорт, і ви за півтори години літаком вже могли бути у Львові. Нам важливо, щоби люди між собою спілкувалися, подорожували, бачили один одного, щоб ми мали якісні сучасні будівлі, у яких будуть мудрі установи та нові люди. Ваш обов’язок — добре вчитися, адже тільки тоді, коли ви маєте добрі знання, зможете бути успішними в цьому світі. Важливо навчитися працювати разом», — зазначив міський голова.

Усі фото прес-служби ЛМР

Андрій Садовий також порадив відвідати Центр Митрополита Андрея Шептицького, щоб побачити, що таке — нова архітектура.

Організатором зустрічі є Благодійна організація «БФ «Інститут благодійності», яка з початку військових дій спеціалізується, зокрема, на волонтерській допомозі армії. Завдяки фонду з серпня 2015 року 679 осіб змогли оздоровитись та пройти психологічну реабілітацію. Вони відвідали Фінляндію, Польщу та Туреччину, а також різні міста України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Школярам із прифронтової зони подарували мандрівку Україною ZAXID.NET
«Бути військовим капеланом складно до моменту, поки не сприймуть вояки».
Розмова з військовим капеланом Василем Іванюком ZAXID.NET
На Львівщині дві сотні дітей зі сходу України святкуватимуть Різдво ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук