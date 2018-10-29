Міський голова Львова зустрівся з дітьми зі сходу країни

Із Донеччини до Львова завітали 24 дітей

У понеділок, 29 жовтня, діти зі сходу України завітали до львівської ратуші, аби зустрітись із міським головою Андрієм Садовим. Група з 24 дітей прибула до Львова зі сіл Стародубівка та Дем’янівка Донецької області в межах проекту «Єдність», який спрямований на зміцнення традиційних цінностей українців, їхнє культурне та ментальне об’єднання і патріотичне виховання.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, більшість дітей відвідали Львів уперше. Особливо вони відзначили архітектуру міста і його чудову атмосферу. Дуже сподобався відвідувачам Шевченківський гай. Як зазначила одна з учасниць делегації, тут, на противагу територіям, де триває війна, врешті вдалось відчути спокій та затишок. Як підкреслив Андрій Садовий, таку атмосферу, як у Львові, потрібно поширювати на всю Україну.

«Я хотів би, щоб у Маріуполі почав працювати аеропорт, і ви за півтори години літаком вже могли бути у Львові. Нам важливо, щоби люди між собою спілкувалися, подорожували, бачили один одного, щоб ми мали якісні сучасні будівлі, у яких будуть мудрі установи та нові люди. Ваш обов’язок — добре вчитися, адже тільки тоді, коли ви маєте добрі знання, зможете бути успішними в цьому світі. Важливо навчитися працювати разом», — зазначив міський голова.

Усі фото прес-служби ЛМР

Андрій Садовий також порадив відвідати Центр Митрополита Андрея Шептицького, щоб побачити, що таке — нова архітектура.

Організатором зустрічі є Благодійна організація «БФ «Інститут благодійності», яка з початку військових дій спеціалізується, зокрема, на волонтерській допомозі армії. Завдяки фонду з серпня 2015 року 679 осіб змогли оздоровитись та пройти психологічну реабілітацію. Вони відвідали Фінляндію, Польщу та Туреччину, а також різні міста України.