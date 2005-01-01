На Львівщині дві сотні дітей зі сходу України святкуватимуть Різдво

Гості з Донеччини проживатимуть у різних районах Львівщини

У п'ятницю, 5 січня, на Львівщину завітали понад 200 дітей з Донецької області. Упродовж 5 днів вони матимуть можливість пізнати духовне і культурне надбання Галичини.

Як зазначається, організатори розробили для дітей цікаву програму святкування Різдва, яке вони зустрінуть у галицьких сім’ях. «Різдво на Галичині дасть можливість дітям з Донеччини відчути особливу гостинність сімей Львівщини, неповторну духовну атмосферу, яка обіймає кожного з нас і приносить в оселю відчуття миру та злагоди», - сказала директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Гості з Донеччини проживатимуть у районах Львівщини, де матимуть можливість ознайомитися з культурною і духовною спадщиною регіону, стануть учасниками різноманітних святкувань, а також глибше пізнають звичаї та обряди краю.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що напередодні Різдва у Львові продаватимуть набори з дванадцяти страв для збору коштів потребуючим. Благодійний фонд «Горіховий дім» планує нагодувати 750 в’язнів із 30-ї колонії.