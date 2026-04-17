Міськарада погодила будівництво перших двох секцій ЖК на вул. Жасминовій, 5

На території колишнього Львівського експериментального механічного заводу на Погулянці збудують житловий квартал. Відповідні містобудівні умови та обмеження на перші дві секції представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 17 квітня.

Йдеться нове будівництво на вул. Жасминовій, 5, де раніше був механічний завод. Останні декілька років цей район активно забудовують житлом. У 2024 році депутати погодили зміни до детального плану території цього району, що передбачали будівництво нового житлового кварталу з прибудованими об'єктами громадського призначення та підземним гаражем, апарт-готелем і дитсадком.

17 квітня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив містобудівні умови та обмеження на будівництво двох перших секцій на 6-7 поверхів. Забудовник також надав гарантійний лист про фінансування проєктів покращення соціальної інфраструктури району.

Візуалізація майбутньої забудови

«На території колишнього заводу планується зважена громадська забудова, є великі простори, відведені під спортивну функцію», – повідомив Антон Коломєйцев.

Додамо, що загальний ДПТ передбачає будівництво торгового центру, реконструкцію вул. Жасминової, будівництво нової частини вул. Півколо з прокладанням велодоріжки, оскільки основні заїзди до нових житлових кварталів передбачені з вул. Жасминова, проїзду Жасминова-бічна, та вул. Півколо-Проєктована.

Замовником будівництва ТзДВ «Львівський експериментальний механічний завод». Найбільші частки в компанії належать Анні та Леву Николайчукам.